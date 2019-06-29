Nagehan Alçı: Erdoğan’ın muhafazakarların Mustafa Kemal’i olduğu gerçeği akıldan çıkarılmamalı

Erdoğan’ın muhafazakarların Mustafa Kemal’i olduğu gerçeğini hiçbir siyasi analist akıldan çıkarmamalı. Bence hem Babacan hem Davutoğlu hem de İmamoğlu bu gerçeğin farkında. Zaten dikkat edin ona göre bir dil ve üslup tutturuyorlar.
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S-400’leri beklerken: Kaç tane alıyoruz, maliyeti ne?
ABD’nin, Türkiye’nin de ortağı olduğu F-35 uçak programıyla uyumsuz olduğu gerekçesiyle alımına karşı çıktığı Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine ilişkin sular durulmuyor.
İBB’den istifa ettiler ya şirketlerin yönetiminden?
Yenilenen İstanbul seçimi öncesi, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile girdiği ‘lüks araç’ polemiğiyle gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyebi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve yardımcılarının istifasının ardından söz konusu isimlerin İBB’nin iştiraki şirketlerin yönetiminden de istifa edip etmeyeceği merak konusu.
AYM’de ‘iç talimat’ iddiası: ‘Ne karar verileceği tarife usulüyle belirlenmiş’
Milli Savunma Bakanlığı’nda iç denetçiyken kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevinden ihraç edilen ve ardından hukuk fakültesini bitiren Levent Mazılıgüney, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) internet sitesinde çok önemli bir açığı ortaya çıkardı. Mazılıgüney’in Twitter’da paylaştığı videoda AYM’nin internet sitesinde karar araması yapıldığında PDY’yle (paralel devlet yapılanması) ilgili başvurularda ‘açıkça dayanaktan yoksunluk’ kararı verilmesi için yazılmış iç talimatlar olduğu görülüyor.
Şişli kaymakamlığı Suruç belgeselinin gösterimini yasakladı
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şişli Kaymakamlığı, Suruç katliamını anlatan ‘Gitmek’ belgeselinin gösterimini ‘terör örgütü propagandası’ iddiasıyla yasakladı.
İBB’de istifa eden genel sekreterin yerine vekaleten atama yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) Genel Sekreterliği görevinden istifa eden Hayri Baraçlı’nın yerine Mehmet Çakılcıoğlu vekaleten atandı.