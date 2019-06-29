Nagehan Alçı: Erdoğan’ın muhafazakarların Mustafa Kemal’i olduğu gerçeği akıldan çıkarılmamalı

Erdoğan’ın muhafazakarların Mustafa Kemal’i olduğu gerçeğini hiçbir siyasi analist akıldan çıkarmamalı. Bence hem Babacan hem Davutoğlu hem de İmamoğlu bu gerçeğin farkında. Zaten dikkat edin ona göre bir dil ve üslup tutturuyorlar.

Nagehan Alçı’nın yazısı