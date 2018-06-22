Nagehan Alçı: Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura da kalabilir

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda Erdoğan lehine de bitebilir, ikinci tura da kalabilir. İkinci tura kalması durumu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küçük bir farkla yüzde 50’yi aşamamasıyla olur. Dolayısıyla ikinci tur için üzerine birkaç puan koyması yeter.

Bu, ikinci tur ihtimalinde karşı karşıya geleceği Muharrem İnce’ye göre çok daha kolay ulaşılabilir bir oran gibi görünüyor. Ancak burada muhalefet tabanının ne kadar birlikte ve blok hareket edeceği önem kazanıyor. Bir tarafta “Başbuğ Türkeş” diyen İYİ Parti ülkücüleri, öbür tarafta “Serok Apo”diyen HDP’liler aynı anda İnce’ye nasıl oy verecek?

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İYİ Parti seçmeninin bir kısmı, HDP ile İnce’nin ikinci tur için ortaklığı nedeniyle İnce’ye değil Erdoğan’a kayabilir. Meral Akşener ne derse desin İYİ Parti’nin ülkücü seçmeni onu dinlemeyebilir. Bir kısmı da HDP ile aynı ittifakta olmayı istemeyip sandığa gitmeyebilir. Dolayısıyla ikinci tura kaldığı takdirde kilit kitle İYİ Parti seçmeni olabilir.

İkinci bir soru da Saadet tabanının böyle bir ihtimalde nasıl hareket edeceği. İlk turda kendi liderlerine veren bu tabanın İnce ile Erdoğan arasında kalınca Erdoğan’a kayma olasılıkları da çok yüksek.

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Nagehan Alçı’nın yazısı