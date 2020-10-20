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Yaramazlara biraz batar!

Nagehan Alçı: Çocukları okuldan mahrum bırakmak kovidden daha büyük bir tehlike

Bizde ancak geçen hafta 1’lerden sonra nihayet diğer bazı sınıflar haftada yalnızca 2 gün olmak kaydıyla yavaş yavaş okullarına kavuştular. Fakat velilerde panik büyük. Dikkat ediyorum çocuklarını okula gönderenlere sorumsuz ya da kötü ebeveyn diye bakma eğilimi de artıyor.

Velilere de kızamıyorum. Öyle bir korku ve panik pompalandı ki doğal olarak insanlar büyük bir endişeye kapıldılar.

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Halbuki çocukları okuldan mahrum bırakmak bence onlar için kovidden daha büyük bir tehlike…

Önlem alındığı sürece okullar açılınca kıyamet kopmuyor, hastalık tavan yapmıyor.

Nagehan Alçı’nın yazısı

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