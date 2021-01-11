Nagehan Alçı: Çocuklar neredeyse okula gitme alışkanlığını kaybetmek üzere

Ocak’ın 11’ine geldik ve neredeyse hiç konuşmadığımız ama konuştuğumuz diğer birçok şeyden çok daha önemli bir meselemiz var: Kapalı olan okullarımız.

Türkiye, okullarını en uzun süre kapalı tutan ülkeler listesinde en yukarılarda. Pandemi başladığından yani Mart 2020’den beri -aradaki kısa bir süre belli sınıflar için uygulanan haftada 2 gün modelini saymazsak- milyonlarca öğrenci okula gidemiyor.

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Çocuklar neredeyse okula gitme alışkanlığını kaybetmek üzereler.

Ocak’ın ortasına geldik bile sevgili okurlar, 10 aydan bahsediyorum, Mart’ta bir sene olacak!

Okula gidemeyen çocuklar her gün sokaklarda, mağazalarda! Hafta sonu kısıtı bittikten sonra pazartesi sabahtan itibaren her yer hınca hınç doluyor. Biz büyükler çocuklarımızı dip dibe dükkanlara sokuyoruz ama öğretmenler gözetiminde okulları riskli buluyoruz…

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Nagehan Alçı’nın yazısı