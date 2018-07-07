Nagehan Alçı: CHP’yi ancak bu delirmiş kesimi reddediş kurtarabilir

Ayşe Arman’a Muharrem İnce şöyle dedi:

“Bunlar delirmiş. Bunları yazanlar gerçekten hasta. Yok eşimi kaçırmışlar, yok sarayda albaylar varmış… Ya rüya gördüler ya da gerçekten hastalar! Başka bir açıklaması yok. (Belki de onu desteklemek için böyle söylüyorlar, sözüne yönelik) Aman yok, böyle destek olmaz olsun! Bunlar tehlikeli insanlar!… Bunlar paranoyak! Inanın böylelerinin desteği olmaması daha iyi… Türkiye’de böyle kime hizmet ettiği belli olmayan bir kesim var. Sözde Atatürkçü, sözde cumhuriyetçi ama aslında değil. Ortalığı karıştırmaktan başka bir şey yapmıyorlar!”

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Tebrikler Muharrem Bey! CHP, bu delirmiş kesimin oylarını kaybetmemek için onların ortalığı karıştırma ve ülkeyi kutuplaştırma çabalarını hep sineye çekti, hatta çoğu zaman onların peşine takıldı. Halbuki CHP’yi yüzde 25’e kilitleyen sebeplerin en önemlilerinden biri bu kesimin partinin imajına verdiği zarar. Siz ‘böyle destek olmaz olsun!’ diyerek bir çığır açtınız! Bunu devam ettirin, radikalizmin sizi de teslim almasına izin vermeyin…CHP tabanında etkili olduğu varsayılan bazı ‘kodaman’ gazetecilerin akılalmaz ithamlarına kulak asmayın. Giderek artan kutuplaşmayı tam da o isimler besliyor, AK Parti’ye en büyük desteği aslında onlar veriyor. Geri adım atmayın,

CHP’yi ancak bu delirmiş kesimi reddediş kurtarabilir.

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Nagehan Alçı’nın yazısı