Nagehan Alçı: CHP’liler ‘HDP’ye 3-4 puan oy gitti’ diyor

HDP’nin barajı CHP’den gelen oylarla aştığı anlaşılıyor. Ne kadar oy geldiği hesaplanırken de HDP’nin oy oranı ile Selahattin Demirtaş’ınki karşılaştırılıyor.

Ben CHP’lilerin bu meseleye nasıl baktığını merak ettim ve Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine HDP’ye CHP’den giden oylarla ilgili ne tespit yaptıklarını sordum.

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Söyledikleri ilginçti. Diyorlar ki: “HDP’ye yüzde 2 değil, 3-4 puan oy gitti. Selahattin Demirtaş’ın partisinin üzerinde bir oyu var. Yani normalde HDP 4-5’lere gerilemiş. Bizim tabandan oraya, söylenenden çok oy gitti.”

Peki bu gidiş CHP yönetimini memnun etti mi? Gördüğüm kadarıyla genel kanı kantarın topunun fazla kaçtığı yönünde. “Kemal Bey stratejisini, AK Parti’yi 300’ün altına itmek olarak belirledi”dense de kendi partilerinin başka partilere çalışmasından memnun olana rastlamadım…

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Nagehan Alçı’nın yazısı