Nagehan Alçı: Büyük olasılıkla AK Parti çevresi Muharrem Bey’in adaylığına memnun olmuşlardır

Muharrem İnce coşkulu, uzun bir konuşma yaptı. Konuşmasında bir yandan Atatürkçülüğe, diğer yandan sol değerlere atıf yaptı. Mustafa Kemal’den de sık sık bahsetti, Atatürk döneminde tutuklanan ve CHP iktidarında 12 yıl haksız yere hapis yatan Nâzım Hikmet’ten de. Öte yandan Kemalist devletin zulmüne uğramış Kürt şairi Ahmed Arif’ten de şiir okudu.

Bir yandan Atatürkçülere, diğer yandan solculara ve seküler Kürtlere mesaj göndermeye çalıştı. Konuşması sırasında salondan sık sık “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları duyuluyordu.

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Klasik CHP çizgisini temsil eden İnce, Kürt seçmene hitap eder mi? Açıkçası ben burada uzlaşmaz bir çelişki görüyorum. Bir yandan Kürt seçmenin oyu istenecek, diğer yandan onların en rahatsız olduğu “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atılacak.

Peki ya sağ-muhafazakâr seçmen İnce’ye ne der? Saadet tabanı nasıl bakar? Açıkçası seçim ikinci tura kaldığı takdirde (ki muhalefetin şu an tek hedefi bu) İnce’nin bu tabanları konsolide edebileceğini sanmıyorum. Büyük olasılıkla AK Parti çevresi Muharrem Bey’in adaylığına memnun olmuşlardır.

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Nagehan Alçı’nın yazısı