Nagehan Alçı: ‘Bunu Cumhurbaşkanı’na sorabilir misin’ diyerek topu taca attı Muharrem İnce

İnce 2013 yılında Meclis’te Aleviler ile ilgili tam 3 dakika 28 saniye süren çok güzel bir konuşma yapmıştı. “Biz Sünniler olarak Alevilerden özür dilemeliyiz. Cemevlerini savunmak için Alevi olmak gerekmez, insan olmak, demokrat olmak yeterlidir” diyordu İnce.

Yayında bu sözlerini hatırlattım, kendisini tebrik ettim. Alevi konusunda Türk sağ geleneği ve AK Parti’nin bugüne kadarki yaklaşımını yanlış bulduğumu belirttim.

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Öte yandan bu konuda böylesine demokrat olabilen bir siyasetçinin mensup olduğu partinin, “Sivas katliam değildir, otelde perdeler yanmış, içerideki insanlar pencereleri açmadıklarından dolayı ölmüşlerdir” diyen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ittifak yapması hakkında ne düşündüğünü sordum.

Ancak bu soruya cevap vermek yerine “Bunu Cumhurbaşkanı’na sorabilir misin” diyerek topu taca attı Muharrem İnce.

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Ben buradan bir kere daha hatırlatmak isterim. Elbette sorarım ancak:

1- Zaten Aleviler konusunda AK Parti’nin tutumunu yanlış bulduğumu söyleyen benim.

2- 3 gün önce telaffuz edilen sözlerin sahibiyle birlikte sandığa gidecek olan sizsiniz.

Nagehan Alçı’nın yazısı