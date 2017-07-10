Nagehan Alçı: Bundan böyle Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetin tek lideridir

Miting çok açık bir şekilde gösteriyor ki bundan böyle Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetin tek lideridir. 9 Temmuz’la birlikte genel başkanlıktan liderliğe terfi etmiştir. İktidarın tek lideri Erdoğan, muhalefetin tek lideri Kılıçdaroğlu… Demokrasimiz iki kanatlı bir omurgaya oturdu ve ben bunu çok olumlu buluyorum.

Bu yürüyüşün etkileri ne olacak henüz bilmiyoruz ama en azından önemli bir sınavı geçtik. “Türkiye’de diktatörlük var, demokrasi yok” diyerek hepimize zarar verenlere, AB ile müzakereleri durdurmak isteyenlere çok net bir mesaj verdik. Bu bile tek başına ciddi bir kazanımdır…

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Nagehan Alçı’nın yazısı