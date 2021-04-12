Nagehan Alçı: Bu nasıl bir üslup Sayın İmamoğlu?

‘Kanal İstanbul’ ile ilgili birkaç gün önce söylediklerine ne demeli? O nasıl bir üslup Ekrem Bey? Çok şaşırdım…

Sizinle sohbetlerimizde hep “Ben toplumun tam merkezindeyim Nagehan Hanım” dersiniz ama bu açıklamanız sanki radikal sol bir partinin genel başkanı gibi olmamış mı?

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Lamı cimi yok… Bu sözler Kanal İstanbul ihalesine katılacak firmaların sahiplerine yapılmış apaçık bir tehdit.

Sırf Kanal İstanbul ihalesine girdikleri için kimi müteahhitlerin ileride hapse atılacağını söylemeye getiriyor İmamoğlu. Bu dil çok yanlış.

Ekrem Bey genelde makul bir insan izlenimi verse de zaman zaman öfkesine mağlup oluyor. Bu tür saldırgan sözler ağzından çıkıyor.

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Sayın İmamoğlu’nun Kanal İstanbul ile ilgili itirazlarına saygı duyuyorum.

Ekrem Bey’in Kanal İstanbul’a muhalefeti bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sonuna kadar hakkıdır fakat öfkesine yenik düşüp böyle bir tehdit üslubuyla konuşması asla doğru değildir.

Fakat bu açıklamasıyla bizzat kendisi oluşturmak istediği imajı yerle bir etti. Özgürlükçü değil rövanşist bir ruh çıktı içinden.

Nagehan Alçı’nın yazısı