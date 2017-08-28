Nagehan Alçı: Bu dokunulmazlıkların kaldırılması demektir ve bence çok vahimdir

AYNI KHK içinde Ankara Başsavcılığı’na milletvekillerini seçimden önce veya sonra işlediği iddia edilen bir suç nedeniyle soruşturma yetkisi verildi. Bu dokunulmazlıkların kaldırılması demektir ve bence çok vahimdir. Anayasa değişikliği ile bir kereye mahsus olmak üzere dokunulmazlıkların kaldırılmasının nelere yol açtığını gördük. Türkiye gibi hukukun yer yer silah olarak kullanılabildiği ülkelerde siyaset kurumunu zayıflatacak, siyasetçiyi korkak hale getirecek her türlü adımdan kaçınmak gerekir.

AK Parti hükümetleri döneminde siyaset hiç olmadığı kadar güçlendi. Siyasetçi vesayet güçlerinin boyunduruğundan çıktı. Bunu geriye götürmemek gerek. Milletvekillerine yargı yolunu açmak çok tehlikeli bir noktaya gidebilir.

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Nagehan Alçı’nın yazısı