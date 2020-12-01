Nagehan Alçı: Bu dava Türkiye’nin turnusol kağıdı

Dün bu saldırının davası görülmeye başlandı ve ana muhalefet partisi genel başkanına bütün Türkiye’nin gözü önünde yumruk atan şahıs ifadesinde “Olayın üzerinden çok zaman geçti, hatırlamıyorum” deme utanmazlığında bulunabildi.

Kanım dondu bu ifadeleri gördüğümde.

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Diğer bir sanık ise “Öldürmek isteseydik zaten oradan çıkamazdı” diye pervasızca konuştu.

Sevgili okurlar bu sanıklar bu ülkenin hukuk sistemi, demokrasisi ve hepimizin güvenliği ile dalga geçecek kadar özgüvenli ya da şuursuz olabilirler.

Ancak şayet gerçek bir hukuk devletinde yaşama gayemiz varsa mahkemeden aklımız ve adalet duygumuzla alay etmeyecek bir kararın çıkması gerekir.

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Bu dava Türkiye’nin turnusol kağıdı…

Nagehan Alçı’nın yazısı