Nagehan Alçı: Bu belirsizlik biz gönüllülere haksızlık değil mi? Araştırmada bir pürüz mü çıktı?

Ankara’da Deniz Zeyrek ve İbrahim Uslu’nun içinde olduğu grup bilgilendirildi ama İstanbul’da hala belirsizlik sürüyor.

Öğrenmeye çalıştım, araştırmanın ne zaman kapanıp, kodların kırılacağı ile ilgili çelişkili bilgiler aldım.

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Süreç başladığına, ilk parti aşılamada önemli bir yol kat edildiğine ve 10 milyonluk ikinci parti gelmek üzere olduğuna göre katıldığımız çalışmanın kodlarını kırıp sonuçlarını açıklamak için ne bekleniyor?

Bu belirsizlik biz gönüllüler açısından büyük haksızlık değil mi? Araştırmada bir pürüz mü çıktı, kime neyin yapıldığı ile ilgili bir karışıklık mı oldu diye insan sormadan edemiyor…

Nagehan Alçı’nın yazısı