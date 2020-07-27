Nagehan Alçı: Bravo Devlet Bahçeli

Devlet Bahçeli geçen hafta işlenen kan dondurucu Pınar Gültekin cinayetinden sonra çok hayati bir uyarıda bulundu.
Yoğun gündem nedeniyle bu uyarı kaynayabilir, gözden kaçabilir.
Zira İstanbul Sözleşmesi ile ilgili karar aşaması yaklaşıyor.
Bitmeyen kadın cinayetleri…
Azalmayan aile içi şiddet…
Pandemi sürecinden sonra daha da artan kadına karşı erkek vandalizmi…
Tüyler ürperten cinayetler…
Tüm bunlar yaşanırken hala tek dertleri ve tek konuları İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi olanları görüyoruz.
(…)Bravo Devlet Bahçeli…
İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın diye militanca uğraşan kesimlerden yana olmadınız…