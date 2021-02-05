Nagehan Alçı: Boğaziçi özensiz ve intihal yapıldığı iddia edilen tezlere onay mı veriyor

İntihal olup olmadığı hakkında ben bir yorum yapamam ancak tezine erişim engeli getirmiş olması elbette izaha muhtaç.

Ancak şimdiye kadar Melih Bey bu konuda bir yorum yapmadı. Ben kendisine bu tuhaf durumu sordum ancak cevap alamadım.

Reklam

Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Bu tartışmada atlanan çok önemli ikinci boyut…

Melih Bulu hem yüksek lisans hem doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden almış.

Bu durumda Boğaziçi böyle özensiz ve intihal yapıldığı iddia edilen lisansüstü tezlere onay mı veriyor? Boğaziçi’nin lisansüstü böyle itinasız mı?

Reklam

Eğer bir intihal varsa bu hem Bulu’nun hem de maalesef benim de okulum olan Boğaziçi’nin de mesuliyetidir. Bu bağlamda bir özeleştiri yapmak gerekir.

Nagehan Alçı’nın yazısı