Nagehan Alçı: Bilindiği üzere ben seküler yaşam tarzına sahip bir yazarım

Bilindiği üzere ben seküler yaşam tarzına sahip bir yazarım. İçinden çıktığım kesimin yaşam tarzı özgürlüğünü koruma ve Batı ekseninden Türkiye’nin kopmaması konusundaki hassasiyetini de anlıyor ve bu düşüncelerine katılıyorum. Seküler medyada en popüler konulardan biri, yaşam tarzı meselesidir.

Fakat durum böyleyken anlamadığım ve çok tuhaf bulduğum bir konu var. Aynı medya organlarında, yazılarında seküler kesimden nefretle bahseden bazı anti-laik aşırıcı isimler ön plana çıkarılmak isteniyor ve hatta övülüyor. Bu isimler şu an AK Parti cenahı içinde ‘eleştirel duruş’ kılıfı altında Erdoğan ve ailesine karşıtlık yapıyorlar diye, onları desteklemek nasıl bir ruh halidir?

Hem sürekli “Seküler yaşam tarzımıza kimse karışmasın. Batı ekseninden kopmayalım” diyeceksiniz, hem de Batı düşmanı ve anti-laik, ekstrem insanları sırf Erdoğan karşıtı diye medyanızda pompalayacaksınız. Maalesef laik merkez medyada Erdoğan takıntısı çoğu zaman aklın önüne geçiyor ve Batılı-seküler kesime esas tehdit olan zihniyetlere destek oluyorlar. Allah herkese akıl fikir versin.

Nagehan Alçı’nın yazısı