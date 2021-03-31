Nagehan Alçı: Aşılananlar arasında hayatını Covid kaynaklı kaybeden var mı?

Ben Sağlık Bakanlığı’na soruyorum: Aşılananlar arasında hayatını Covid kaynaklı kaybeden, entübe edilen var mı?

Sağlık Bakanlığı en son 13 Mart’ta veri paylaştı.

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Bakan Fahrettin Koca’nın duyurduğu veriler şöyleydi:

“İkinci doz aşıyı yaptıran 1 milyon 300 bin kişiden 852 kişi Covide yakalandı. (Bu yüzde 0,06 ya tekabül ediyor-na) Bu 852 kişiden 53’ü kısa süreli olarak hastaneye yattı. 5 kişi yoğun bakımda tedavi gördü. Vefat yok.”

Bu rakamlara göre aşılanmışların içinde yoğun bakıma girme oranı yüzde 0,000384662.

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Bu dikkate alınacak bir oran değildir. Bu riskin onlarca katı attığımız her adımda var.

Şayet son rakamlar da bu minvalde ise aşı son derece güvenli.

Sağlık Bakanlığı’na son verileri defalarca sordum.

“Bakan Bey yakında açıklayacak” deniyor.

Vaka sayısı 40 bine yaklaşmışken neden vermiyorlar anlamış değilim…

Nagehan Alçı’nın yazısı