Nagehan Alçı: Ali Koç’u arayan İçişleri Bakanı Soylu’ymuş

Bilindiği gibi Beşiktaş-Başakşehir maçının öncesinde cuma akşamı sosyal medyada, özellikle de bir semtimizde ciddi bir hareketlilik yaşandı. Son derece nahoş ve sosyal kutuplaşmayı azdıracak küfürlü-hakaretli görüntüler ortaya çıktı.

Hem bu görüntüler hem de polis istihbarat birimlerinin geçtiğimiz haftasonuna dair raporları sebebiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Ali Koç’u aramış. İçişleri Bakanı olarak, kamu güvenliğinin yanısıra spor güvenliğinden de sorumlu olduğunu ifade ederek İmamoğlu’nun maça gelmesinin yaratabileceği riskleri hatırlatmış. Ardından da Koç’a, “Kendisini bu riskler konusunda uyarın bence” diye eklemiş.

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Ali Koç, Ekrem İmamoğlu’nu arayarak bu görüşmeyi aktarmış. Ekrem İmamoğlu’nun Ali Koç’a yanıtı “Eğer bu tip kaygıları varsa Bakan Bey bizzat beni arasın Sayın Başkan” olmuş.

Nagehan Alçı’nın yazısı﻿