Nagehan Alçı: Adnan Oktar, kendi öz yeğenlerine de cinsel istismarda bulunmuş

Oktar, ağına düşürdüklerini önce ailelerinden koparıyor. Hatta ailelerine düşman ediyor. Yıllarca feryat eden, çocuğunu bunların elinden kurtarmaya çalışan anne babalara şahit olduk.

Bunu nasıl yaptığını soruşturduğumda Oktar’ın müritlerine ailelerini önemsemeyi Allah’a şirk koşmak olarak benimsettiğini duydum.

Reklam

Ancak bir yandan gençleri ailesinden koparırken diğer yandan da kendi annesine örgütün imkanlarını sonuna kadar sunuyor, ona baktırıyor, bayramlarda örgüt mensuplarını annesine bayramlaşmaya gönderiyormuş. Adnan Oktar’ın annesinin 99’da cezaevine gelip oğlunu ziyaret etmesinden biliyoruz. Tanıyanların anlattığı çok sert mizaçlı, agresif bir kadın olduğu. Oğluna karşı da öyleymiş, otoriter bir anneymiş. Ancak Oktar gençleri ‘Allah için’ ailelerinden koparırken kendi annesine çok düşkün.

Anne Dragos’ta yaşıyor. 90 yaşının üzerinde ve yatalak. Örgüt içinde ‘mehdi annesi’ olarak çok özel bir yere sahip. Ona Bacılar bakıyor.

Reklam

Oktar’ın bir de Hatay’da oturan doktor bir erkek kardeşi var. ilk yıllarda ağabeyinin görüşlerini paylaştığı biliniyor ancak mehdilik iddialarından sonra uzaklaştı deniyor. Öte yandan bu kardeşin iki kızı İstanbul’da ve onlar da Oktar’ın cinsel istismarına uğramış!

Nagehan Alçı’nın yazısı