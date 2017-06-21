Nagehan Alçı: 27 Mayıs öncesi ortam gibi olan şu dönemin gidişatından endişeliyim

Türk siyasi tarihinde yürüyüşler ve sokak hareketleri sonrası her zaman askeri darbe ya da siyasi otoriterleşme oldu. Bugüne kadar hiçbir sokak hareketi, daha fazla demokrasi ve özgürlük getirmedi. Başka ülkelerden örnek vermeyin; çünkü her ülkenin kendi siyasi geleneği vardır.

CHP böyle sokak hareketlerinin öncülüğünü yaparsa, Kılıçdaroğlu istemese bile partisi yine 1960’taki işlevini görebilir ve bu durumda mevcut hükümetin de eli nal toplamaz. Türkiye için netice çok kötü olur…

Kemal Bey yürüyüşü bir an önce “Adalet Mitingleri”ne döndürürse ve şehir şehir mitingler düzenlerse hem demokrasi hem de partisi lehine çok daha doğru bir iş yapmış olur. 27 Mayıs öncesi ortam gibi olan şu dönemin gidişatından endişeliyim…

Nagehan Alçı’nın yazısı