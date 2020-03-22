Nafaka hariç: 30 Nisan’a kadar icra ve iflas işlemleri durduruldu

Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemlere, icra ve iflas takibinin geçici süreliğine durdurulması da eklendi.

Cumhurbaşkanlığının ilgili kararı, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Kararda şöyle dendi: “Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/04/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra talepleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.”

Çin’de çıkan ve tüm dünyayı etkileyen virüs nedeniyle Türkiye’de 21 kişi hayatını kaybetmiş, hasta sayısı 947’ye çıkmıştı.