n11.com’da kişisel veri ihlali

E-ticaret sitesi n11.com’un sahibi Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., bazı müşterilerinin kişisel verilerinin ele geçirildiğini açıkladı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (KVKK) internet sitesinde yer alan açıklamada, verilerin kanunsuz şekilde başka yollarla üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi halinde, ilgili kurumunun bunu en kısa sürede kurula bildirmesi gerektiği yönündeki kanun hatırlatıldı.

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Açıklamada, ‘veri sorumlusu’ Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.’nin KVKK’ya gönderdiği 20 Aralık tarihli yazıdan bahsedildi.

Yüzlerce e-posta ele geçirilmiş

n11.com’un yazısında şu bilgilere yer verildi:

*Şirket ile bağlantısı olmayan üçüncü kişiler tarafından 832 adet n11.com üyesine ait e-posta adresi internet ortamında ele geçirildi.

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*Söz konusu e-posta adresleri kullanılarak şifre deneme yoluyla üyelerin n11.com hesaplarına giriş yapıldı.

*İhlalden etkilenen kişisel veriler; kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgilerinden oluşuyor.

Yazıda, ihlalin 17 Aralık’ta yapıldığı, aynı gün tespit edildiği belirtilerek, ‘[email protected]’dan bilgi alınabileceği kaydedildi.

n11.com’a inceleme

KVKK’nın açıklamasında ise şunlar kaydedildi: “Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26.12.2019 tarih ve 2019/401 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.”