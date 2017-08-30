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Myanmar’daki şiddetten kaçan Arakanlı Müslümanların sayısı 18 bini geçti

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Myanmar’da güvenlik güçlerinin şiddetinden kaçan Arakanlı Müslümanların sayısı 18 bini geçti.

Fotoğraflar: Reuters

Ülkede vatandaş kabul edilmeyen Arakanlılar, Myanmar devleti tarafından sıklıkla güç kullanılarak göç ettiriliyor.

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Myanmar, Arakanlı isyancıların güvenlik güçlerine yönelik bazı saldırıları sonrası Arakanlılara sivillere çok sert misillemede bulunuyor.

Ajansların aktardığına göre silahlı gruplar ülkede 30 karakola saldırdı. Myanmar ordusu da halihazırda süren operasyonlarını genişleterek Arakanlı sivilere saldırmaya başladı.

Geçen cumadan bu yana süren şiddet olaylarında hayatını kaybeden Arakanlıların sayısı netlik kazanmadı ancak en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise 18 binden fazla Müslümanın Bangladeş’e göç etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Bazı köyler ateşe verildi.

Ancak Bangladeş’in Arakanlı Müslümanları ülkeye kabul etmemekte direttiği belirtildi. Bu nedenle binlerce kişi sınırda mahsur kaldı.

Sınır kasabasındaki  IOM yöneticisi Sanjukta Sahaniy, “Çok çok kötü durumdalar. En büyük ihtiyaçları gıda, sağlık hizmetleri ve barınma” diye konuştu.

Sahaniy, Arakanlıların çoğunun ateşli silahla yaralandığını, vücutlarında da yanıkların bulunduğunu söyledi.

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