Myanmar’da yeşim taşı madeninde toprak kayması: En az 54 ölü

Myanmar’ın kuzeyindeki Kachin eyaletinde meydana gelen toprak kayması sonucunda en az 54 madenci hayatını kaybetti. Yeşim taşı çıkaran madencilerin yatakhanede toprak yığını altında kaldığı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Ülkede, yeşim taşı çıkarılan madenlerde sık sık toprak kayması meydana geldiğini ve her yıl onlarca madencinin öldüğünü söyleyen madenci yakınları, “Kanun ve yönetmelikler yetersiz bu nedenle çok can kaybı oluyor” dedi.

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Yerel yönetim, sadece üç madencinin enkaz altından çıkarıldığını, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bir yetkili, “Toprak yığınlarının altından sağ çıkan birinin olma ihtimali imkansız. Ölü sayısının artmasından endişe ediyoruz” dedi.

İletişim bakanlığı, toprak kayması meydana gelen madenlerin ‘Shwe Nagar Koe Kaung’ ve ‘Myanmar Thura Gems’ adlı şirketler olduğunu duyurdu. Şirketler açıklama yapmadı.

Ülkenin kuzeyindeki Karachin eyaletindeki yeşim taşı endüstrisi 2014 verilerine göre 31 milyar dolarlık (yaklaşık 182 milyar lira) bir endüstri. Myanmar, genellikle yoksul ailelere mensup işçilerin çalıştığı yeşim madenlerin yanı sıra kehribar ve altın madenleri açısından da zengin bir ülke. Madenlerden kazanılan para Karachin’deki etnik azınlıkla ordu arasındaki sivil savaşın iki tarafının da finans kaynağı.