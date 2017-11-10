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Myanmar’da TRT ekibi hapis cezasına çarptırıldı

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Myanmar’da bir TRT World muhabiri ve bir kameraman, çevirmen ve şoförleriyle birlikte iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ekip, yasadışı bir biçimde insansız hava aracı (drone) kullanmak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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Singapurlu kameraman Lau Hon Meng, Malezyalı muhabir  Mok Choy Myanmarlı çevrimen  Aung Naing Soe ve şoför Hla Tin 27 Ekim’de gözaltına alınmıştı.

Ekip TRT World için belgesel çekiyordu.

Türkiye Myanmar’da Arakan Müslümanlarının marız kaldığı şiddet ve zorla göçü ‘etnik temizlik’ olarak nitelemişti. Ülkede  şu ana kadar 600 bin kişi yerinden edildi.

Myanmar’da TRT World için çalışan iki gazeteci ‘drone’ gerekçesiyle gözaltında

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