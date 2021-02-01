Myanmar’da ordu yönetime el koydu; gözaltına alınan lideri Aung San Suu Çii halka protesto çağrısı yaptı

Myanmar’da ordu yönetime el koydu. Ülkenin lideri Aung San Suu Çii ile yönetimdeki üst düzey isimler bu sabah gözaltına alındı. Aung San Suu Çii, ordunun ‘yeniden diktatörlük kurmaya’ çalıştığını ifade ederek halkı protesto etmeye çağırdı.

Fotoğraf: Guardian

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan duyuruda ise bir yıllık olağanüstü hal ilan edildiği ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing’in elinde olduğu duyuruldu. Darbe yapıldığı duyurulduktan sonra ordu televizyonundan propaganda yayını yapılmaya başladı.

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Ordunun bir yıl ülkeyi yöneteceği belirtilirken, gerekçe olarak 8 Kasım 2020’deki seçimlerde hile yapıldığına ilişkin iddialar gösterildi.

Fotoğraf: AA

75 yaşındaki Aung San Suu Çii adına yapılan açıklamada, “Halkı bu darbeyi kabul etmemeye, protesto etmeye çağırıyorum. Tüm kalpleri ve güçleriyle karşı durmalarını istiyorum” ifadeleri kullanıldı.

Ordunun yönetime el koyduğunu duyan halk ATM ve marketlere koştu.

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Seçim sonuçlarıyla ilgili hile tartışmalarının sürdüğü sırada genelkurmay başkanı 27 Ocak’ta, kanunların düzgün şekilde uygulanmaması halinde Anayasa’nın feshedilebileceğini açıklamıştı.

Seçimleri yüzde 83 oyla, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii’nin başkanı olduğu Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) kazanmıştı.

Ülkeyi 2011 yılına kadar 50 yıl ordu yönetmişti.

Aung San Suu Çii, Myanmar’ı yöneten askeri güçlerin otoriter yönetimini eleştiren bir insan hakları aktivisti olarak tanındı.

1991 yılında ev hapsinde bulunduğu sırada Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.

2011’de iktidara gelen eski devlet başkanı Thein Sein, birçok alanda reform yaptı ve basın özgürlüğünü genişletti. Suu Çii de bu reformlar kapsamında 2012’de milletvekili seçildi.

2015 yılının kasım ayında ise lideri olduğu NLD ile Myanmar’ın 25 yıl sonraki ilk serbest seçimini kazandı.

Aung San Suu Çii, Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalar) yönelik baskılara göz yumması nedeniyle eleştirilere neden oldu.