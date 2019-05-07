Myanmar, tutukladığı iki Reuters muhabirini serbest bıraktı

Uluslararası haber ajansı Reuters’ın Myanmar’da, 2017’de ordu tarafından öldürülen 10 Rohingya Müslümanıyla ilgili haber yapmak amacıyla bilgi topladıkları için tutuklanan iki çalışanı serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Reuters

500 günü aşkın süre cezaevinde kalan Wa Lone (33) ve Kyaw Soe Oo (29), devlet başkanının Myanmar yeni yılı nedeniyle affettiği binlerce tutukluyla birlikte affedildi.

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İkili, geçen yıl eylül ayında Myanmar’ın devlet sırlarını açıkladıkları gerekçesiyle yedi yıl hapse mahkum edilmişti.

Wa Lone, cezaevinden çıkarken haberciliğe devam edeceğini, Reuters’daki işine döneceği için çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Aileme ve meslektaşlarıma kavuştuğum için çok mutluyum” dedi.

Reuters’dan yapılan açıklamada ise geçen ay gazetecilik, edebiyat, müzik ve fotoğrafçılık alanında verilen Pulitzer Ödülü’nü kazanan ve dünyada basın özgürlüğünün sembollerinden olan ikili için yaptığı açıklamada, “Myanmar’ın cesur muhabirlerimizi serbest bırakmasından dolayı çok mutluyuz” dendi.

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İkili, belge almak için iki polis memuruyla bir restoranda buluşmuş ve buluşmanın hemen ardından tutuklanmıştı. Polis, buluşmanın gazetecilere bir tuzak olduğunu açıklamıştı.