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Yaramazlara biraz batar!

Müzisyen Yurdatapan’dan ‘Hayır’ şarkısı: Mehmetlerin yasına, yalaka bir basına, tek adam sultasına…

 

Müzisyen Şanar Yurdatapan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’na ‘Hayır’ çağrısı yapan bir şarkı hazırladı.

Fotoğraf: Twitter

Bir dakika 26 saniyelik şarkıda “Mehmetlerin yasına, yalaka bir basına, tek adam sultasına…” ifadeleri yer alırken, şarkının videosunun önümüzdeki günlerde hazırlanacağı ve sosyal medyada paylaşılacağı belirtildi.

‘Ne yapılabilir, nasıl anlatılabilir, diye konuştuk’

DİHABER’e konuşan Yurdatapan, şarkıyı hazırlama amacının sosyal medya üzerinden halkı ‘Hayır’ demeye ikna etmek olduğunu söyledi: “Bu girişim içerisinde referandumda ne yapılacak, ne yapılabilir, insanlara nasıl anlatılabilir, buna niçin ‘Hayır’ denilmesi gerektiği konuşulurken sosyal medyada da bir şeyler yapılması gerektiği konuşuluyordu. Kadınlar topluluğunun yaptığı güzel bir şey seyrettim. Bir tane de ‘Ben yapayım, bakayım nasıl olacak?’ dedim. Ve yaptım arkadaşlara gönderdim. Çok beğendiler.”

Şarkıyı bilgisayar başında yazıp seslendirdiğini, koroyu da tekrar kayıtlarla oluşturduğunu aktaran Yurdatapan, “Şarkı şu anda yayına hazır vaziyette. Ticari değil kamu malıdır. Amacımız, en azından ‘Hayır’ diyenler ne demek istiyor, onu içeriyor. Niçin ‘Hayır’ dediklerini anlatan bir şarkı” diye konuştu.

‘Kapıyı açan bir anahtar olabilir’

‘Hayır’ şarkısı için “Kapıyı açan bir anahtar olabilir” ifadesini kullanan müzisyen, “Kısacık birkaç temel noktaya değindik. Bir nevi kapıyı açan bir anahtar olabilir. ‘Evet’ diyenlerin ne istediği, ‘Hayır’ diyenlerin ne sarf etiklerini anlatan bir parçadır. Tabi sonra kendi kararlarını kendileri verebilirler” dedi.

Üç neden

Yurdatapan, şarkının temel noktalarını şöyle anlattı: “Mehmetlerin yasına, yalaka bir basına, tek kişi sultasına. Üç neden. Her şey tek kişi elinde birleşiyor. Soba sultan oluyor. İnsanlar hala ölüyorlar, Mehmetler ölüyor. Bütün bunlara son verilmesi için bunun durdurulması lazım. Yoksa almış başını gidiyor.”

Şarkının sözleri ise şöyle:

Her işte bir hayır var hah hah hah haaayır
Bunda da vardır inşallah hah hah hah haaayır
Hayırda çok hayır var hah hah hah haaayır
Hayırlısı inşallah hah hah hah haaayır
Mehmetlerin yasına, yalaka bir basına,
Tek adam sultasına hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır,
Cumhurbaşkanı olup hah hah hah haaayır
Saltanatı övmeye hah hah hah haaayır
Her gün tüm kanallarda, gül yüzünü görmeye hah hah hah haaayır
Mehmetlerin yasına, yalaka bir basına,
Tek adam sultasına hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır

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