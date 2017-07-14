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Müzisyen Yavuz Çetin’in anısına: ‘Yavuzfest’ 13 Ağustos’ta İstanbul’da

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Türk rock müziğinin iz bırakan müzisyenlerinden Yavuz Çetin’in anısına düzenlenen festivalin 4’üncüsü İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Fotoğraf: Facebook

Gitar virtüözü Çetin’in adının verildiği ‘Yavuzfest’, 19 Ağustos’ta UNIQ Açıkhava Sahnesi’nde düzenlenecek.

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Festivalde Büyük Ev Ablukada, Flört, Moğollar, Bulutsuzkuk Özlemi, Kurtalan Ekpres, Murat İlkan & Metin Türkcan, Pentagram, Sahte Rakı, Can Gox, Palmiyeler, Eskiz, Yavuzcan Çetin ve Mosquito sahne alacak.

‘İlk’ ve ‘Satılık’ isimli iki albümü bulunan Çetin, 15 Ağustos 2001’de intihar etmişti.

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