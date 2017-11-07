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Müzisyen Sia’dan şantaj yapan paparazziye çıplak fotoğrafla yanıt: Her gün Noel!

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Avustralyalı şarkıcı ve söz yazarı Sia Furler, çıplak fotoğraflarını satmaya çalışan paparazziye çıplak fotoğrafını Twitter hesabından yayımlayarak yanıt verdi.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre, yakın zamanda bir Noel albümü piyasaya sürecek olan şarkıcının 15 fotoğrafının kime ve nasıl satılmaya çalışıldığı bilinmiyor.

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Sia, 3,39 milyon takipçisinin olduğu hesabından, “Anlaşılıyor ki biri çıplak fotoğraflarımı hayranlarıma satmaya çalışıyor. Paranızı harcamayın, işte burada bedavaya bulabilirsiniz. Her gün Noel!” diye yazdı.

Rihanna, Beyoncé, Katy Perry ve Adele gibi isimlere şarkı sözleri yazan Sia’nın ‘ünden kaçtığı’ biliniyor.

Sia’nın çocuk dansçı Maddie Ziegler’in yer aldığı birçok performansı ve videosu bulunuyor.

Sia, 2013 yılında ise Billboard dergisi için kaleme aldığı ‘Ün Karşıtı Manifestom’ adlı yazısında, “Eğer ünlü olmayanlar ünlü olmanın nasıl olduğunu bilseler asla ünlü olmak istemezlerdi” demişti.

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