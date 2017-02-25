Müzisyen Kerem Görsev de ‘Hayır’ dedi: 18 yaşında milletvekili olmaz

‘Partili cumhurbaşkanlığı’na ‘Hayır’ diyen ünlülerin arasına caz müzisyeni Kerem Görsev de katıldı.

Cumhuriyet’ten Emrah Kolukısa’ya konuşan Görsev babasının 12 Mart darbesinde polisler tarafından evden alındığını hatırlatarak, “Polisler gelince mahalleye utanırdık biz, halbuki utanacak bir şey değilmiş bu. Benim babam fikir suçlusuymuş, söylediklerinden, yazdıklarından yargılanan bir insanmış” dedi.

‘Çok rahat ‘Evet’ çıkmaz’

Batı’ya bakan, modern bir Türkiye tahayyülü olduğunu dile getiren Görsev, referandumla ilgili “Valla bir kere çok rahat rahat ‘Evet’ çıkmaz” diye konuştu.

Referandumda ‘Hayır’ diyeceğini söyleyen Görsev, bunun gerekçesini de şöyle anlattı: “Bir de mesela 18 yaşında milletvekili olma meselesi var… Ne olacak yani okulunu mu bırakacak bu çocuk? Uzaktan kumandalı robot gibi, biat edecek adam mı olacak bunlar? Olmaz. 18 yaşında hâlâ bir çocuktur bu insan. Eğitimi yok, kişiliği oturmamış. Buna ‘Hayır’ diyorum ben.”