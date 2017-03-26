Müzisyen İsmail Hakkı Demircioğlu: Ülkede olanlar rezalet, dibe vurmuş durumdayız

Müzisyen İsmail Hakkı Demircioğlu, Türkiye’de son dönemde yaşananları ‘rezalet’ diye niteledi.

Cumhuriyet’ten Ceren Çıplak’a konuşan Demircioğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunun gereksiz olduğunu belirterek, “Ülkede olan bitenler rezalet. Dibe vurmuş durumdayız. Herkesle kavgalıyız. İnsanlara başka türlü anlatmaya çalışıyoruz ama anlatamıyoruz. Referandum çok gereksiz. Bu kadar savaşın arasında hiç gerek yoktu. Ama ilk defa olumlu anlamda ümitliyim” dedi.

Müzisyen Erkan Oğur da, yeni albümlerinin siyasi ortamdan etkilendiğini kaydederek, “Albüm de darbe gördü her şey gibi (gülüyor). Bizim çalışma disiplini bozuldu, ara verdik, bir şey yapmak gelmiyordu içimizden” diye konuştu.

‘Politikadan uzak durmamız gerek’

Siyaset üstü bir anlayışa sahip olduğunu belirten Oğur, “Politikayı kelime anlamıyla yalan, siyaseti de kelime anlamıyla ölüm olarak tariflersek bunlardan uzak durmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de politikada pek çok şeyi düzeysiz buluyorum. Siyaset ve politikaya bakınca göremiyorum! Çok aşağıda kalıyor!” dedi.