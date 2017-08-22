Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Müzisyen Haluk Levent duyurdu: Ayvalık’ta yanan alana fidan dikilecek

Share5
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 6

 

Ayvalık’ta 15 hektarlık ormanın yanmasına tepki gösteren müzisyen Haluk Levent, bakanlık yetkilileriyle görüştüğünü ve yanan alana kasım ayında fidan dikileceğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkiinde geçen hafta çıkan yangında 15 hektar (yaklaşık 12 futbol sahası) büyüklüğündeki alan küle dönmüştü.

Reklam

Ayvalık Tabiat Parkı Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Erhan Çiftçi, ‘kundak’ şüphesine işaret etmişti: Yangının çıkış noktası deniz kıyısından uzak. Yani bir sigara izmariti ya da piknikçi ateşiyle başlamış olabilme ihtimali bana göre yok. Zaten o bölgede çoban ateşi de olmaz, çünkü bölgede hayvancılık yapılmıyor. Bu yüzden de yangın bana göre şaibeli bir yangındır.”

Müzisyen Haluk Levent, “Geliştirdiler kendilerini parsel parsel yaktılar Ayvalık’ı” diyerek yanan alana fidan dikme çağrısı yapmıştı.

Levent, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bakanlık yetkililerinin kendisini aradığını ve kasım ayında planlanan fidan dikimi için bilgilendirileceğini yazdı.

‘Oraya villa yapamayacaksınız’ diyen müzisyen Haluk Levent, Ayvalık’a fidan dikme çağrısı yaptı

Ayvalık’taki tabiat parkını küle çeviren yangında ‘kundak’ şüphesi

Ayvalık’taki yangında 12 futbol sahası büyüklüğünde alan küle döndü

Share5
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 6

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...