Müzisyen Haluk Levent duyurdu: Ayvalık’ta yanan alana fidan dikecek

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Ayvalık’ta üç hektarlık ormanın yanmasına tepki gösteren müzisyen Haluk Levent, bakanlık yetkilileriyle görüştüğünü ve yanan alana kasım ayında fidan dikileceğini duyurdu.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkiinde 17 Ağustos’ta çıkan yangında üç hektar (yaklaşık iki futbol sahası) alan küle dönmüştü.

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Ayvalık Tabiat Parkı Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Erhan Çiftçi, ‘kundak’ şüphesine işaret etmişti: “Yangının çıkış noktası deniz kıyısından uzak. Yani bir sigara izmariti ya da piknikçi ateşiyle başlamış olabilme ihtimali bana göre yok. Zaten o bölgede çoban ateşi de olmaz, çünkü bölgede hayvancılık yapılmıyor. Bu yüzden de yangın bana göre şaibeli bir yangındır.”

Müzisyen Haluk Levent, “Geliştirdiler kendilerini parsel parsel yaktılar Ayvalık’ı” diyerek yanan alana fidan dikme çağrısı yapmıştı.

Levent, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bakanlık yetkililerinin kendisini aradığını ve kasım ayında planlanan fidan dikimi için bilgilendirileceğini yazdı.

1)Orman Müd.yetkilileri ile telefon görüşmesi yaptık.

Ayvalık'a fidan dikimi için Kasım ayının hangi günü olacağını bize sonra iletecekler. — Haluk Levent (@haluk_levent) August 21, 2017

2) Orman Bakanlığının bu tavrı çok doğrudur. Yakanlar hedeflerine ulaşamayacaklar artık.

Çünkü yakılan yerlere fidan dikilecek artık! — Haluk Levent (@haluk_levent) August 21, 2017

3)Kasım ayındaki fidan dikimi sonrası bu yıl yakışan yerlere de el atacağız. Orman Bakanlığına teşekkür ediyoruz. — Haluk Levent (@haluk_levent) August 21, 2017