Müzisyen Halil Sezai de ‘Hayır’ dedi: Çaresizliklerin kafeslere kapattığı bir tek insan ben miydim?

Ünlü isimler birer birer ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumu için oyunu belli ederken, müzisyen Halil Sezai, ‘Hayır’ şarkısı yazdı.

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına soyunan Rıdvan Dilmen, bir videoyla, “Güçlü bir Türkiye için evet, ben de varım” demiş, futbolcu Arda Turan’a “Sen de var mısın?” diyerek zincirleme bir kampanya başlatmıştı.

Kampanya yayılırken aralarında piyanist Fazıl Say’ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isim ise referandumda ‘Hayır’ oyu vereceklerini farklı biçimlerde duyurmuştu.

Şarkıyı kişisel Twitter hesabından paylaşan Halil Sezai, “Çaresizliklerin kafeslere kapattığı bir tek insan ben miydim? Hayır. Atam izindeyiz” diye yazdı.

Şarkının sözleri ise şöyle:

Ömründen giden

Her boş saniye

Neden bu kadar

Canım yanıyordu

İstanbul’a yine güneş doğuyor

Çaresizliğim ve ben

Ağlıyoruz

HAYIR HAYIR HAYIR HAYIR

Çaresizliklerin kafeslere kapattığı

Bir tek insan ben miyim

Hayır hayır

Çaresizliklerin ateşlere attığı

Bir tek insan ben miyim

Hayır

Bu koskoca şehire

Bir tek ben

Bu koskoca şehire

Bir tek ben miydim

Bu koskoca şehirde aç kurtlar var