Müzisyen Halil Sezai de ‘Hayır’ dedi: Çaresizliklerin kafeslere kapattığı bir tek insan ben miydim?

Ünlü isimler birer birer ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumu için oyunu belli ederken, müzisyen Halil Sezai, ‘Hayır’ şarkısı yazdı.
Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına soyunan Rıdvan Dilmen, bir videoyla, “Güçlü bir Türkiye için evet, ben de varım” demiş, futbolcu Arda Turan’a “Sen de var mısın?” diyerek zincirleme bir kampanya başlatmıştı.
Kampanya yayılırken aralarında piyanist Fazıl Say’ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isim ise referandumda ‘Hayır’ oyu vereceklerini farklı biçimlerde duyurmuştu.
Şarkıyı kişisel Twitter hesabından paylaşan Halil Sezai, “Çaresizliklerin kafeslere kapattığı bir tek insan ben miydim? Hayır. Atam izindeyiz” diye yazdı.
Şarkının sözleri ise şöyle:
Ömründen giden
Her boş saniye
Neden bu kadar
Canım yanıyordu
İstanbul’a yine güneş doğuyor
Çaresizliğim ve ben
Ağlıyoruz
HAYIR HAYIR HAYIR HAYIR
Çaresizliklerin kafeslere kapattığı
Bir tek insan ben miyim
Hayır hayır
Çaresizliklerin ateşlere attığı
Bir tek insan ben miyim
Hayır
Bu koskoca şehire
Bir tek ben
Bu koskoca şehire
Bir tek ben miydim
Bu koskoca şehirde aç kurtlar var