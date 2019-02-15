Müzisyen Ferhat Tunç’a iki suçlamayla 20 yıla kadar hapis talebi

Müzisyen Ferhat Tunç hakkında iki suçlamayla 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Diyarbakır başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırladı.

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Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamede müzisyen hakkında örgüt üyeliği ve örgüt propagandası suçlamasıyla sekiz buçuk yıldan 20 yıla kadar hapis istendi.

İddianamede, Tunç’un teknik ve fiziki takip sonucunda farklı tarihlerde Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantılarına katıldığının tespit edildiği aktarıldı.

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İddianamede Afrin’deki PYD hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı sürerken Tunç’un sosyal medyada PKK’nın Suriye uzantısı YPG’yi destekleyici paylaşımlar yaptığı kaydedildi.

İddianamede şöyle dendi: “Kürt kökenli vatandaşların devlet tarafından katledildiği, ezildiği, sömürüldüğü ve tecride mahkum bırakıldığı yönünde algı oluşturmak, terör faaliyetlerinin meşru olduğuna insanları inandırmak, vatandaşların devlete karşı kin ve nefret duyguları beslemesini sağlayarak, devlete küskün kitleler oluşturmak ve bu kitleyi örgütün saflarına çekmek maksadıyla paylaşımlarda bulunduğu anlaşılmaktadır.”