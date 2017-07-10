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Müzik festivalinde 30 metreden düşen İspanyol akrobat hayatını kaybetti

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İspanyol Akrobat Pedro Aunion Monroy, cuma akşamı Madrid’deki Mad Cool Müzik Festivali’nde 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Independent’ın haberine göre, emniyet kemeri de takan 42 yaşındaki Monroy, vinçten sallanan bir kutunun içindeydi. Akrobatın hayatını kaybetmesine neyin sebep olduğu şu an belirsiz.

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Festivalin bir numaralı ismi Green Day, Monroy’un hayatını kaybettiğinden habersiz bir şekilde sahneye çıktı. Grup, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Kötü haberi öğrenince sahneden indik. Pedro isimli çok cesur bir sanatçı bu akşam trajik bir kazada hayatını kaybetti” diye yazdı.

Kaza için bir özür metni yayınlayan festival organizatörleri, festivalin ‘güvenlik gerekçesiyle’ devam edeceğini açıkladılar. Bu karar, pek çok katılımcı tarafından da fazlasıyla ‘taş kalpli’ bulundu. Organizatörler, Aunion’a ‘duygusal bir veda’ yapılacağını da belirttiler.

Budist töreniyle toprağa verildi

Budist olan akrobat, cumartesi günü inancına uygun bir törenle toprağa verildi.

BBC’ye konuşan Monroy’un arkadaşı Gary Taylor, “Pedro büyük bir enerji topuydu. Büyük bir karakter, çok kibar bir adamdı. Büyük bir şov insanıydı ve bekleyeceğiniz gibi seyircinin önünde öldü” dedi.

Taylor, cenazede Prince’in şarkısının çaldığını ve akrobatın küllerinin büyükannesinin yanına gömüleceğini söyledi.

Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena Monroy’un ailesine ölümün kesin sebebini bilmek istediğini söyledi. Monroy’un ölümü hakkında ayrıntılı bir soruşturma yapılması bekleniyor.

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