Müzik festivalinde 30 metreden düşen İspanyol akrobat hayatını kaybetti

İspanyol Akrobat Pedro Aunion Monroy, cuma akşamı Madrid’deki Mad Cool Müzik Festivali’nde 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Independent’ın haberine göre, emniyet kemeri de takan 42 yaşındaki Monroy, vinçten sallanan bir kutunun içindeydi. Akrobatın hayatını kaybetmesine neyin sebep olduğu şu an belirsiz.

Festivalin bir numaralı ismi Green Day, Monroy’un hayatını kaybettiğinden habersiz bir şekilde sahneye çıktı. Grup, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Kötü haberi öğrenince sahneden indik. Pedro isimli çok cesur bir sanatçı bu akşam trajik bir kazada hayatını kaybetti” diye yazdı.

We just got off stage at Mad Cool Festival to disturbing news. A very brave artist named Pedro lost his life tonight in a tragic accident

