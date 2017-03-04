Müzik ait olduğu yerde

Suriyeli müzisyenler Rusya’nın hava desteğiyle Suriye ordusunun IŞİD’den ikinci kez kurtardığı Palmira Antik Kenti’nde kısa bir resital verdi. Suriyeli müzisyenleri ve dinleyicileri ise Rus askerler korudu. (Fotoğraf: Omar Sanadiki/Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
Diyeceğim o ki muhterem okur ve sevgili muhalif akademik personel, Berlin’de yaşayıp çalışıyor olabilirdin. Şükret…
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin konuşma yapacağı toplantılarının iptal edilmesi üzerine Almanya’nın yaklaşımını faşizan ve baskıcı olarak tanımladı.
ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama’nın seçimlerden önce telefonunu dinlettiğini öne sürdü.
Başbakan Binali Yıldırım Suriye’ye ait bir savaş uçağının Hatay’ın Samandağ ilçesi yakınlarına düştüğünü, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
1- ABD’nin İnsan Hakları Raporu’nda Türkiye: İfade özgürlüğüne müdahale var
ABD Dışişleri Bakanlığı’nca her yıl yayınlanan İnsan Hakları Raporu’nda Türkiye’ye bu yıl 75 sayfa ayrıldı.