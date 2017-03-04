Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Müzik ait olduğu yerde

 

Suriyeli müzisyenler Rusya’nın hava desteğiyle Suriye ordusunun IŞİD’den ikinci kez kurtardığı Palmira Antik Kenti’nde kısa bir resital verdi. Suriyeli müzisyenleri ve dinleyicileri ise Rus askerler korudu. (Fotoğraf: Omar Sanadiki/Reuters)

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