Müzeye nakledilecek: 2 bin yıllık Roma sütunu apartman süsü olmuş

Antalya Kaleiçi’nde bir apartmanın önüde bulunan sütunların 2 bin yaşında ve Roma dönemine ait olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Salim Uzun’un haberine göre durum, emekli sanat tarihi öğretmeni, 66 yaşındaki Ertekin Kaya’ya açılan hakaret ve ceza davasıyla anlaşıldı.

Kaya apartmanın önündeki sütunları tesadüfen görmüş: “Gidip eserleri inceledim. Ve hemen fotoğraflarını çektim. Araştırmam sonucu sütunların Kaleiçi’nden buraya taşındığını, üç katlı evin girişine de ‘Sütunlu Konak’ yazıldığını gördüm. Hatta belediyeden bu sütunların mimarı proje içinde yer almadığına dair resmi yazı aldım.”

‘Tazminat ve hakaret davasıyla ortaya çıktı’

Kaya hemen Antalya Müzesi’yle irtibata geçmiş: “Müze müdürü ile bizzat görüştüm. Fotoğrafları gösterdim. ‘Senin işin yok mu? Sütunların sana ne zararı var’ denince şaşkınlığım ve öfkem daha da arttı. Ama mücadeleyi bırakmadım. Kaleiçi ve diğer bölgelerde amacı dışında kullanılan bütün tarihi değerlerin tek tek fotoğraflarını çekip Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderdim.”

Kaya, tespit çalışmaları yaparken hakkında hakaret ve tazminat davası açıldığını öğrenmiş: “O sütunları evinin önüne diken Mustafa Aydemir, hakkımda hem tazminat hem de ceza davası açtı. Yaklaşık 2 yıldır yargılanıyorum. 10 gün önce açıklanan kararla iki davadan da beraat ettim. Ama o sütunlar hala orada duruyor. Ben Avrupa’da bu mücadeleyi versem ödül alırdım. Ama Türkiye’de mahkeme koridorlarında sürünüyorum.”

‘Zaten çalışma başlatmıştık’

Kaya, iki gün önce kendisine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden resmi yazı gediğini ve sütunların Antalya Müzesi Müdürlüğü’ne nakledilmesi talimatı verildiğinin bildirildiğini söyledi.

Müze Müdürü Mustafa Demirel ise şunları söyledi: “Vatandaş, Roma dönemine ait o sütunları taşıyıp kaldırımın üzerine koymuş. Dönemin müze müdürlüğünden de korumak için izin almış. Ama biz Ramazan Bayramı sonrasında oradan taşıyacağız. Konu bize geldiğinde zaten gerekli çalışmayı başlatmıştık.”

‘Evin önüne koyup koruma altına aldım’

Sütunları evinin önüne koyan Mustafa Aydemir ise sütunların tarihi olduğunu bildiğini, ancak koruma altına aldığını savundu: “Bu sütunlar milattan sonra 2. yüzyıla ait. Bu sütunlar Kaleiçi’ndeki evimizin önündeydi. Ben de müzeden izin alarak 1994 yılında bunları buraya taşıdım ve koruma altına aldım. O sütunları 24 saat kamera ile takip ediyoruz. Kültür tabiat varlığı olarak geçen eserlerin yurtdışına çıkarılması ise yasak.”