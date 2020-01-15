‘Müzede selfie günü’nde Dolmabahçe Sarayı’nda bir ilk yaşandı

İç mekanlarında fotoğraf çekmenin yasak olduğu Dolmabahçe Sarayı’nda ‘müzede selfie günü’ kapsamında bugün ilk kez çekime izin verildi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’de ilk defa 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerde ‘selfie günü’ etkinliği yapılmıştı. Bugün ise ilk kez iç mekanında fotoğraf çekiminin yasak olduğu Milli Saraylar’a bağlı müzelerde ziyaretçiler özgürce selfie çekti.

Reklam

Dolmabahçe Sarayı’nda çektikleri fotoğrafları ‘müze selfiesi’ etiketiyle sosyal medya hesaplarında paylaşacaklarını ifade eden ABD’li turistler Rebecca ve Ashley Levy “Bugün çok şanslı hissediyoruz çünkü burada fotoğraf ve selfie çekebileceğiz” dedi.

Tur rehberi Leyla Topal da şunları söyledi: “Dolmabahçe Sarayı’nın içinde fotoğraf çekmek kesinlikle yasak. Fakat bu özel gün hepimizi çok heyecanlandırdı. Gezdirdiğim misafirler Amerikalı, bugünkü fotoğrafları paylaşacaklar. Bu Türkiye için inanılmaz bir tanıtım fırsatı aslında.”

