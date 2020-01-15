Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Müzede selfie günü’nde Dolmabahçe Sarayı’nda bir ilk yaşandı

İç mekanlarında fotoğraf çekmenin yasak olduğu Dolmabahçe Sarayı’nda ‘müzede selfie günü’ kapsamında bugün ilk kez çekime izin verildi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’de ilk defa 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerde ‘selfie günü’ etkinliği yapılmıştı. Bugün ise ilk kez iç mekanında fotoğraf çekiminin yasak olduğu Milli Saraylar’a bağlı müzelerde ziyaretçiler özgürce selfie çekti.

Reklam

Dolmabahçe Sarayı’nda çektikleri fotoğrafları ‘müze selfiesi’ etiketiyle sosyal medya hesaplarında paylaşacaklarını ifade eden ABD’li turistler Rebecca ve Ashley Levy “Bugün çok şanslı hissediyoruz çünkü burada fotoğraf ve selfie çekebileceğiz” dedi. 

Tur rehberi Leyla Topal da şunları söyledi: “Dolmabahçe Sarayı’nın içinde fotoğraf çekmek kesinlikle yasak. Fakat bu özel gün hepimizi çok heyecanlandırdı. Gezdirdiğim misafirler Amerikalı, bugünkü fotoğrafları paylaşacaklar. Bu Türkiye için inanılmaz bir tanıtım fırsatı aslında.”

SON HABERLER

İran, Ukrayna uçağının vurulma anını çekip paylaşan kullanıcıyı gözaltına aldı

İran’ın 8 Ocak’ta füzeyle ‘yanlışlıkla’ vurduğunu kabul ettiği Ukrayna uçağının vurulma anını videoya çekip sosyal medyada paylayan kişiyi gözaltına aldığı bildiriliyor. Uçağın vurulmasıyla ilgili soruşturma sürerken, İran, sorumlular yerine olayı çekip paylaşan ve protesto edenleri gözaltına almaya başladı. Tahran’da dördüncü gününe giren uçağın düşürülmesi protestolarında, 30 kişi gözaltına alındı.

HRW: 2019 insan hakları raporu, Türkiye’de hukuk ve demokrasi krizinin göstergesi

İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütünün, 2019 Dünya Raporu’nda Türkiye hakkında geniş kapsamlı bir değerlendirmeler yer aldı. Rapora göre Türkiye’de son dört yıldır hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarında ciddi bir erozyon yaşandı. Raporda yürütmenin ve siyasetin Türk yargısı üzerindeki kontrol ve etkisinin artmasıyla mahkemelerin sistematik olarak asılsız suçlamaları kabul ettiği, ikna edici kanıtlar olmadan hükümetin siyasi muhalif olarak kabul ettiği gazeteci, muhalif siyasetçi, aktivist ve insan hakları savunucuları hakkında hüküm verdiği belirtiliyor.

HDP’li Önder: Davutoğlu’na ‘Görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim

Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kısa Dalga’da yayınlanan podcast dizisinin ikincisinde eski başbakan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’na kesinlikle güvenmediğini ve başbakanlık koltuğuna oturmadan önce yaptıkları görüşmede bölge ve Kürt sorununa ilişkin görüşleri nedeniyle “bunlar ergen imam hatipli kafası, bunlarla bir yere gidilmez” dediğini söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...