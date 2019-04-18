Müze çekmecesinde unutulan fosil, aslandan büyük memeli türünün ortaya çıkmasını sağladı

Kenya’daki Ulusal Müze’deki bir çekmecede, geçmişi 23 milyon yıl öncesine dayanan etçil memeli (carnivora) fosilinin parçaları bulundu. Dev hayvanın kalıntıları, Sahra Altı Afrika’da, milyonlarca yıl önce günümüzdeki aslan ve kutup ayılarından büyük, bilim dünyasının yeni tanıdığı etçil memelinin yaşadığına işaret ediyor.

Fotoğraf: CNN (temsili)

CNN International’daki habere göre bilim insanları, fosilin onlarca yıl önce Kenya’da bulunduğunu ancak o dönemde maymunlarla ilgili araştırma yapıldığı için bir kenarda unutulduğunu söyledi. Fosili inceleyen ABD’deki Duke Üniversitesi’nde görevli Matthew Borths, “Çekmeceyi açtık ve bilim dünyası için yeni olan bir türün fosiline rastladık” dedi.

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Borths ve arkadaşlarının Swahili dilinde ‘Afrika’dan gelen büyük aslan’ anlamındaki ‘Simbakubwa kutokaafrika’ adını verdiği türün etçil memelilerin yok olmuş bir mensubu olan ‘hyaenodon’ların akrabası olduğu belirtildi. Dev hayvanın 1.6 ton ağırlığında, dişleri eti ve kemikleri parçalayacak kadar büyük ve keskin olduğunu söyleyen Borths, “Çenesi modern çağdaki erkek aslanlardan çok daha büyük” dedi.

Yeni türün, yerkürede yaşayan hyaenodon’ların en yaşlısı ve son temsilcisi olduğunu düşündüklerini belirten Borths şöyle devam etti: “Ayrıca dünyada yaşamış en büyük etçil memeliler olduklarına inanıyoruz. Dinozorların nesli tükenince 45 milyon yıl süreyle yırtıcı hayvanların öncüsü olarak yaşamışlar. Afrika’dan Avrasya ve diğer kıtalara ulaşmışlar.”