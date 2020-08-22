Gandi’nin, müzayede evinin posta kutusuna bırakılan gözlüğü 2.5 milyon liraya satıldı

Mahatma Gandi’nin bir müzayede evinin posta kutusunda bulunan gözlükleri açık artırmayla 260 bin sterline (yaklaşık 2 milyon 496 bin lira) satıldı.

Fotoğraf: BBC

Britanya’daki East Bristol müzayede evinde satılan gözlüğün ABD’li bir koleksiyoncu tarafından alındığı belirtildi.

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Müzayede evinden Andrew Stowe 15 bin sterline alıcı bulması beklenen gözlüğün satışının kendileri için bir rekor olduğunu söyledi.

Mangotsfield bölgesinde yaşayan yaşlı bir adama ait gözlüğün, 1920’lerde bir Güney Afrika ziyareti sırasında Gandi’yle tanışan bir akrabalarından kalma olduğu, sonra nesilden nesile aktarılarak günümüze geldiği belirtildi.

Cuma akşamı beyaz bir zarf içinde müzayede evinin posta kutusuna bırakılan gözlüklerin pazartesi sabahına kadar yarısı dışarıda bir halde orada kaldığı öğrendildi. Stowe, “Gözlükler pekala çalınabilirdi ya da düşebilir veya çöpe atlabilirdi” dedi.

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Sahibinin gözlüğün değeri hakkında en ufak bir fikri olmadığını belirten Stowe, 15 bin sterlin edebileceğini duyunca yaşlı adamın neredeyse kalp krizi geçirdiğini anlattı: “Satıcı bana gözlüklerin değersizse çöpe atmamı söylemişti. Şimdi hayatını değiştirecek miktarda paranın sahibi oldu”.