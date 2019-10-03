Muzaffer Oruçoğlu’nun ‘Yazarlar ve Yapıtlar’ sergisi 5 Ekim’de açılıyor

Şair, yazar ve ressam Muzaffer Oruçoğlu ‘Yazarlar ve Yapıtlar’ isimli sergisiyle 5-25 Ekim tarihlerinde İstanbullu sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

ABD’li yazar ve şair Sylvia Plath’i konu edinen ‘Sylvia Plath’ isimli tablo. (Fotoğraf: Muzafferorucoglu.org)

Kadıköy’deki Barış Manço Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda saat 17:00’de düzenlenecek sergi, Oruçoğlu’nun yaşamı boyunca okuyup sevdiği Türkiye ve dünya yazarları ve yapıtlarından oluşuyor.

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Avusturalya’da yaşayan ressamın, çizmeden önce uzun yıllar hayalini kurduğu ve bir yıl içinde tamamladığı bu resimler ilk kez sergilenecek.

Fotoğrafçı Eve Arnold’un 1955’te ABD’li aktris ve model Marilyn Monroe’yu İrlandalı yazar James Joyce’un başyapıtı ‘Ulysses’i okurken çektiği fotoğraftan esinlenilen ‘James Joyce ve müstakbel okuru’ tablosu. (Fotoğraf: Muzafferorucoglu.org)

Sergiyi ‘Yazarlar ve Yapıtlar’ serisinin birinci bölümü olarak planlayan Oruçoğlu, ikinci bölümü ise iki yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyor.

Şimdiye kadar toplam altı ülkede 60’a yakın kişisel resim sergisi açan Oruçoğlu’nun 13’ü roman, yedisi şiir, ikisi masal olmak üzere 30 kitabı yayınlandı.