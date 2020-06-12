Müyesser Yıldız: Yazılarıma konu ettiğim bilgiler açık kaynaklarda yer alan bilgilerdir

CANAN COŞKUN

Gazeteci Müyesser Yıldız, Libya’ya düzenlenen askeri operasyonla ilgili iki yazısı nedeniyle tutuklandı. Yıldız, yazıya konu edilen bilgileri kendisiyle ilişkilendirilen astsubay E.B.’den almadığını, aksine astsubayın kendisine hiçbir belge göndermediğini söyledi.

Fotoğraf: Alican Uludağ

Odatv Ankara haber müdürü Müyesser Yıldız ve Tele1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel, 8 Haziran’da gözaltına alınmıştı. E.B. isimli astsubay da gözaltına alınanlar arasındaydı. İktidara yakın Sabah gazetesi, gazetecilerin askeri casuslukla suçlandığını iddia etmişti.

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Yıldız ve Dükel, dün gece Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan gazeteciler tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu’ndan başsvavcı vekili Veysel Kaçmaz’ın tutukluluğa sevk yazısında, Yıldız’ın 20 Ocak tarihli, ‘Libya’ya hangi komutan gitti. Yerine kim geldi’ ve 23 Şubat tarihli, ‘Suriye Milli Ordusu ne zaman, nasıl ve hangi sıfatla Libya’ya gitti’ başlıklı yazıları suçlama konusu yapıldı. Gece geç saatlere kadar Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nde sorgulanan gazeteci Yıldız şunları söyledi:

“Ben 2011 yılında yazdığım haberlerden dolayı FETÖ kumpasına uğradım ve uzun süre tutuklu kaldım. Şimdi yine benzer şekilde yazdığım yazılardan dolayı suçlanmaktayım. Soruşturma dosyasına konu edilen köşe yazılarım ile şüpheli E.B. ile yaptığım görüşme arasında bir bağlantı söz konusu değildir. Köşe yazılarıma konu ettiğim bilgilerin tamamı açık kaynaklarda olan, referanslarını yazdığım bilgilerdir. Ben, Ankara’da oturan ve karargâhtaki gelişmeleri takip eden bir gazeteciyim. Dolayısıyla bir kısım bilgileri öğrenip bunları haberleştirmemde herhangi bir suç unsuru yoktur. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. E.B. isimli şahıs her görüşmemizde kendisinin çok önemli bir şahıs olduğu ve önemli bilgilere sahipmiş izlenimi yaratmaya çalışıyordu. Ben de o yüzden ‘Anlattıklarının belgesi var mı’ diye birkaç kez sordum. Ancak herhangi bir belge göndermedi. Belge istemekteki kastım şahsı test etmekti.”

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Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi

Yıldız ile telefon konuşmaları nedeniyle ilişkilendirilen astsubay E.B.’nin avukatı da müvekkilinin etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Müvekkilim bipolar rahatsızlığından tedavi görmektedir. Bu rahatsızlığı yargılama aşamasında muhtemeldir ki cezasızlık sebebi olarak karşımıza çıkacaktır. Müvekkilim bilerek isteyerek ya da kasten herhangi bir eylemde bulunmamıştır.”

Dükel: Bilgilerin herhangi bir gizli tarafı yok

İsmail Dükel ise şunları söyledi: “Elde ettiğim iddia olunan bilgilerin hiçbirini herhangi bir mecrada ifşa etmedim. Diğer şüpheliyle görüşmelerimizde bahsedilen konuların büyük çoğunluğu açık kaynaklarda yer alan hususlardır. Bu bilgilerin herhangi bir gizli tarafı yoktur. Yaptığım tamamen gazetecilik faaliyetidir.”

Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği sorgunun ardından Dükel’in yurtdışına çıkışını yasakladı ve haftada bir gün karakola imza vermesine karar verdi.

Hâkim Hasan Demirtaş, Müyesser Yıldız ve E. B.’yi, ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama‘ suçlamasıyla tutukladı. Bu suçlamaya, ‘telefon tapelerindeki konuşmanın, köşe yazılarının ve dijital materyallere ilişkin rapor içeriği’ni gerekçe gösterdi. Kararda, dijital materyallere ilişkin raporun ve telefon konuşmasının içeriğine dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi.