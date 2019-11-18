Araştırma: Türkiye’den katılanların yarısı mutlu; dünya geneli mutsuz

Ipsos araştırma şirketinin ‘ülkelerin genel mutluluk durumları’ araştırmasında Türkiye’den katılanların yüzde 64’ü ‘sağlıklı olma’nın, yüzde 60’ı ise ‘yaşamlarının anlamlı olduğunu hissetme’nin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Küresel ölçekte ise bireylerin mutluluk oranlarında düşüş söz konusu.

24 Mayıs ile 7 Haziran 2019 tarihleri arasında Türkiye dahil toplam 28 ülkeden 20 bin kişiye ‘mutlu olup olmadığı’ ve ‘nelerden mutlu olduğu’ soruldu.

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Brezilya, Şili, Çin, Malezya, Rusya, Güney Afrika ve Türkiye’de araştırma kapsamında değerlendirmeye alınan gruplar ‘orta ve üst gelir sınıfını ve internet erişimi olan nüfusu’ temsil ediyor.

Türkiye’den katılanların yarısından çoğu ‘ülke iyi durumda olduğu için’ mutlu hissediyor

Araştırmaya Türkiye’den katılanların yüzde 53’ü kendisini ‘çok’ ve ‘yeterince mutlu’ olarak değerlendiriyor.

Katılımcıların mutluluk kaynaklarına ilişkin verdiği yanıtların dağılımına bakıldığında ise en başta yüzde 64’le ‘sağlıklı ve fiziksel anlamda iyi durumda olmak’, hemen ardından yüzde 60’la ‘yaşamın anlamlı olduğunu hissetmek’ geliyor.

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Fotoğraflar: Reuters

Katılanların yüzde 59’u ‘anlamlı bir işte çalışma’nın kendilerine mutluluk verdiğini söylerken, yüzde 58’i ‘hayatlarının kontrollerinde olduğunu hissetme’, yüzde 57’si ise ‘ülkenin iyi durumda olması’ ve ‘eş ya da partnerleriyle ilişkilerinin iyi olması’nı mutluluk kaynağı olarak belirtti.

‘Sağlıklı olmak’ küresel ölçekte en önemli mutluluk kaynağı

Araştırmaya katılanlara ‘mutluluk kaynağı’ olarak belirtilen 29 durum arasından en önemlisinin hangisi olduğu sorulduğunda, küresel ortalamada bireyler için mutluluğun en önemli kaynağı yüzde 55’le ‘sağlıklı ve fiziksel anlamda iyi olmak’ iken, katılımcıların yüzde 48’i ise ‘çocukları veya eş ya da partnerleriyle ilişkilerinin iyi olması’nın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Küresel ölçekte katılımcıların yüzde 47’si ‘yaşamlarının anlamı olduğunu hissetme’nin önemli bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade ederken, yüzde 45’i ise ‘kişisel olarak güvende hissetme’nin mutululuğun önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

Dünya genelinde uzun vadede mutluluk oranı düşüşte

Araştırma sonucunda, 2011’den bu yana kendini ‘mutlu’ olarak değerlendiren bireylerin yüzdesinde genel olarak bir düşüş eğilimi ortaya çıktı.

Küresel ölçekte bireylerin üçte ikisi, yani yüzde 64’ü ‘mutlu olduğunu’ belirtiyor. 2018’de yüzde 70 olan bu oran, 2017 yılının mart ayında yüzde 61 iken, araştırmanın ilk yapıldığı 2011 yılında ise yüzde 77 idi.

En mutlu Avusturalya ve Kanada; en az mutlu Rusya ve İspanya

Derlenen verilere göre ‘en mutlu’ ülkeler yüzde 86 ile Avustralya ve Kanada. Bu ülkeleri yüzde 83’le Çin ve Britanya, yüzde 80’le de Fransa takip ediyor.

Avusturalya ‘en mutlu’ ülkeler arasında ilk sırada.

‘En az mutlu’ olan ülkeler ise yüzde 47 ile Rusya, yüzde 46 ile İspanya ve yüzde 34 ile Arjantin.