Mutlu ve Çapkın’a üçer kez ağır müebbet istenen iddianame kabul edildi

İstanbul’un eski valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30’ar yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Çapkın hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul başsavcılığının ‘FETÖ’nün mülkiyedeki yapılanmasına ilişkin iddianamesinde Mutlu ve Çapkın’ın da aralarında bulunduğu 15 şüphelinin ismi yer aldı.

Şüpheliler hakkında ‘anayasayı ihlal,’ ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30’ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.