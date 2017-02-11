Mutlu Topçu’ya göre Avrupa’da futbol böyle oynanmıyor: Oraya yaklaşmak istiyorsak hakemler de izin vermeli 

Timsah Arena’da konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Bursaspor’un teknik direktörü Mutlu Topçu, Boban Jovic’i 42’nci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı bırakan hakem Halil Umut Meler’i eleştirdi.

‘Jovic’e sarı kart göstermesi inanılmazdı’

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, oyuna baskılı başlamayı düşündüklerini ve bunu da başardıklarını dile getiren Topçu, “Ama geri kalan bölümde sarı kartların çıkması, penaltı… Bir kırmızı kart pozisyonu vardı ki, o kırmızı kartın ilk sarı kartına ben anlam veremedim. Orada Jovic’e sarı kart göstermesi inanılmazdı. Orada sadece duruyordu. Daha sonra ikinci karttan kırmızı kart oldu” ifadelerini kullandı.

‘Avrupa’da bu yok’

“Avrupa’da futbol böyle oynanmıyor” diyen Topçu, şöyle devam etti: “Avrupa’da daha fazla futbol oynanıyor. Bizde oynanması için hakemlerin biraz daha özveride bulunması lazım. Her pozisyona çalmaması lazım ki, futbolcular artık hakemler çalıyor diye kendini atıyor. Aldatmaya yönelik hareketleri çok fazla görüyoruz. Ama Avrupa’da bu yok, İngiltere’de yok. Dolayısıyla artık biraz daha oraya yaklaşmak, futbol oynamak istiyorsak onlar da izin verecekler.”

‘Kırmızı kart gerçekçi olmalı’

Uzatmalarla birlikte yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynadıklarına dikkat çeken Bursaspor Teknik Direktörü, şunları söyledi: “Eğer bir kırmızı kart vereceksen gerçekçi olması lazım. Bugün 10 kişi, özellikle ikinci yarıdaki mücadele iyiydi. Niye iyiydi? Çünkü 10 kişi kaldık, eksiğiz ama bu mücadeledeki en büyük pay sahibi buraya gelen taraftarlarımız. Biz bugün bu stadı doldurduk. Hem taraftarlarımızı stada çekmek istiyoruz hem futbol oynamak istiyoruz ama bir tezatlık var. Deniyoruz ama izin vermiyorlar. Eğer kart göstereceksiniz bunun gerçekten kırmızı olması lazım. İlk sarı kart pozisyonunu televizyondan seyrettim. Bizim oyuncumuz sadece duruyor. Hiçbir şey yapmıyor.”