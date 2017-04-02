‘Mutlu ağaçlar, hüzünlü karlar’: Bob Ross’un ‘Resim Sevinci’ndeki eserleri internette arşivlendi

“Belki şurada küçük mutlu bir ağaç vardır” sözleriyle bir döneme damgasını vuran Amerikalı ünlü ressam Bob Ross’un ‘Resim Sevinci’ programında yaptığı 403 resim internet ortamında arşivlendi.

Kültür Servisi’nde yer alan habere göre, Ross’un büyük bir hayranı olduğunu söyleyen yazılımcı Felix Auster tarafından açılan ‘Two Inch Brush’ (İki İnçlik Fırça) adlı sitede, sanatçının 11 yıl süren programda yaptığı resimler arşivlendi.

Sitede Ross’un 403 resminin yanısıra kullandığı renkler ve araçların açıklamaları da yer alıyor.

Toplam 1200 resim

Ross’un ‘Resim Sevinci’nde, 31 bölümde toplam 1200 resim tamamladığı biliniyor. Bu resimler daha sonra, programın yayımlandığı PBS kanalının tüm ABD’deki ofislerine dağıtılmış, daha sonra müzayedelerde satılmış.

Programın dışında sanatçının 28 bin resmi bulunuyor.

1995 yılında, 52 yaşındayken lenf bezi kanseri sebebiyle hayatını kaybeden Ross’un en sevdiği fırçasından adını alan siteye buradan erişebilirsiniz.