CHP’li Altay, ‘Mutfaktaki yangın büyüyor’ dedi: Vatandaşın enflasyonu yüzde 27.2

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, gerçek enflasyonun yüzde 11 değil yüzde 27.2 olduğunu savundu.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, Meclis’teki basın toplantısında konuşan Altay, TÜİK’in bugün mayıs ayı enflasyonunu bugün açıkladığını anımsattı. CHP’li siyasetçi, mayıs için yüzde 1.36, yıllık yüzde 11.39 açıklanan enflasyonun, Türkiye ekonomisinin gelecek dönemi için ‘S.O.S’ anlamına geldiğini ifade etti.

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“Enflasyon fena çıkıyor. Memuru da işçiyi de enflasyona ezdirdin” diyen Altay, TÜİK’in enflasyon sepetinde pinpon topu, jöle ve tırnak makası bulunduğunu dile getirdi.

CHP’li siyasetçi şöyle devam etti: “TÜİK’in pinpon toplu, jöleli enflasyon oranı bile yüzde 11.3. Önümüzdeki dönemler zor dönemler. Mutfakta ne var? Mayıs 2019-Mayıs 2020 yıllık fiyat artış oranları; bulgur yüzde 29.5, makarna yüzde 28.3, yumurta yüzde 26.6, peynir yüzde 27.1, elma yüzde 44.4, kuru fasulye yüzde 39.1, mercimek yüzde 56.7, elektrik yüzde 32.1, doğalgaz yüzde 34.2. Erdoğan, işte enflasyon bu! Vatandaş için enflasyon yüzde 27.2’dir, sen istediğin kadar ‘Yüzde 11’ de.”

CHP’li siyasetçi, ekonomide bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme oranının iktidar tarafından abartılı gösterilmeye çalışıldığını, ekonomideki kötü gidişatın işsizliği artırdığını söyledi.

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Albayrak’a eleştiri

CHP’li Altay, devletin iç ve dış borç toplamının 1 trilyon 575 milyar lira olduğunu, bu tutarın eski parayla 1 kentilyon 575 katrilyon liraya karşılık geldiğini aktardı.

Vatandaşın, KOBİ’lerin ve çiftçinin kredi borçları bulunduğunu anlatan Altay, şöyle devam etti: “Damat bey, pembe tablolar çizmeye, La Fontaine masallarını aratmayacak masallar anlatmaya devam et. Ortada vahim tabloyu, pinpon, jöle enflasyonuyla saklayamazsın. Türkiye’de yaşanan enflasyonu maskelerle de gizleyemezsin. Bu maske inşallah bizi ‘corona’dan korur ama enflasyondan korumuyor; mutfaktaki yangın büyüyor. Sen bir an önce vatandaşı ve mutfağı enflasyondan koruyacak bir maske mi üretirsin, bir tedbir mi alırsın, yönetiminde bir revizyon mu yaparsın, ben onu bilmem. Suni gündemi, ona buna çamur atmayı, dünyaya caka satmayı bırak, şu enflasyonu dizginle. Enflasyonun düşürmediği hükümet olmaz, aklını başına al.”