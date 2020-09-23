Mütercimler hakkında hazırlanan iddianamede 1.5 yıla kadar hapsi istendi

Yazar Erol Mütercimler hakkında, ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama‘ suçundan dokuz aydan 1.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Mütercimler, 7 Eylül’de, Haber Global’de katıldığı ve tarikatların tartışıldığı bir program sırasında, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, “Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız” demişti.

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RTÜK inceleme başlatmış; ÖNDER İmam Hatipliler Derneği suç duyurusunda bulunmuştu.

Dün akşam Halk TV’de Gürkan Hacır’ın sunduğu Şimdiki Zaman Siyaset programına konuk olan Mütercimler özür dilemişti.

Görev yaptığı Haliç Üniversitesi soruşturma başlatmış, Mütercimler istifa etmişti.

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AA’nın haberine göre İstanbul başsavcılığı, Mütercimler’in, televizyon programında söylediği sözler nedeniyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve İlim Yayma Cemiyeti Derneği’nin de aralarında bulunduğu şikayetçilerin suç duyuruları üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Bilal Erdoğan müştekiler arasında

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Varank, Erdoğan ve İlim Yayma Cemiyeti Derneği ile birlikte 16 isim müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, müşteki ve müşteki avukatlarının verdikleri dilekçelerinde özetle şu ifadelere yer verdikleri kaydedildi: “Global Haber isimli televizyon kanalının 7 Eylül tarihli, ‘Saynur Tezel ile Kayıt Altında’ adlı programında, şüphelinin söylediği, ‘Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız’ sözleri nedeniyle şikayetçi olduklarını bildirdiler.”

Şikayete konu programın incelendiği belirtilen iddianamede, Mütercimler’in ifadesine yer verildi.

‘İfade edemedim’

İddianameye göre Mütercimler, programın dört saat sürdüğünü, (diğer katılımcı) Yüksel’in sözlerine karşı esasen “İmam hatipten mezun olmuş olan kişilerin nasıl olur da cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız olabilirler ülkemizde sayın cumhurbaşkanımız da dahil pek çok kişi imam hatiplidir, bu ülkede imam hatip mezunları pek çok makam ve mevkiye gelebilmektedir” demek istediğini ancak yorgunluk sebebiyle söylemek istediklerini ifade edemediğini söyledi.

O sırada söze tekrar Yüksel’in girdiğini, programın sonu olması sebebiyle konuyu izah edecek fırsat bulamadığını, ertesi gün asistanları haber verince programı tekrar izleyip basın bildirisiyle Türk halkından özür dilediğini, suç işleme kastı olmadığını, kimseye hakaret içeren sözler söylemek istemediğini ifade etti.

Yüksel’in, “Oysa ki Saint Joseph, Saint Benoit, Saint Michel kimlerin kurduğu okullar, fizik papazlarının kurduğu okullar yani” şeklindeki sözler kullandığı kaydedilen iddianamede şu ifadelere yer verildi:

“Bu sözlere karşılık konuşan şüphelinin, kullandığı sözlerle, toplumun belirli ve belirlenebilir bir kesimini teşkil eden aynı tür eğitim kurumu olan imam hatip okullarından mezun olmuş kimselere karşı yayın yoluyla alenen tahkirde bulunduğu kanaatine varılmıştır.”

Başsavcılık onayından geçen iddianame, İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.